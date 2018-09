Maria Furtwängler und Tijan Marei als Mutter und Tochter: Drehstart für Tragikomödie von NDR und ARD Degeto (FOTO)

Hamburg (ots) -Maria Furtwängler als ebenso flirrende wie launenhafteRockmusikerin, Tijan Marei ("Alles Isy") als ihre spießige und nachAnerkennung suchende Tochter Jenny: Von dieserMutter-Tochter-Beziehung erzählt der Fernsehfilm "Nachts baden", denAriane Zeller bis zum 18. Oktober auf Mallorca und in Göttingendreht. Gemeinsam mit Frank Zeller schrieb sie auch das Drehbuch.Ariane Zellers Drama "Zwei" war in diesem Jahr für den Grimme-Preisnominiert. Zu den weiteren Darstellern der Tragikomödie "Nachtsbaden" von NDR und ARD Degeto zählen Jonathan Berlin, Karsten AntonioMielke und Harald Schrott. "Nachts baden" wird im kommenden Jahr inder "FilmMittwoch"-Reihe im Ersten zu sehen sein.Zur Handlung: Jenny, 21, ist sehr ehrgeizig. Ihre Bachelor-Prüfungin BWL will sie unbedingt mit glänzenden Noten ablegen. Doch wenn esdrauf ankommt, wird sie von Panikattacken heimgesucht. Um sichmöglichst gründlich auf die weiteren Prüfungen vorzubereiten, fliegtsie mit ihrem Studienkollegen Kasimir für zehn Tage nach Mallorca.Dort kann sie die abgelegene Finca ihrer Mutter Pola hüten. Doch vorOrt ist es mit der erhofften Ruhe nicht weit her. Pola ist einebekannte Rockmusikerin, die zuletzt vom Erfolg verlassen wurde. Ihregeplante Tournee wurde abgesagt, und nun hängt sie unerwartet inGesellschaft ihrer Musiker in der Finca herum und lässt ihren Launenfreien Lauf. Pola und Jenny tun ihr Bestes, um Zusammenstöße zuvermeiden. Trotzdem kommen ihre alten Konflikte bald wieder an dieOberfläche: Jenny hat sich ihr Leben lang eine andere Muttergewünscht als die egozentrische, "männermordende" Musikerin Pola, dieihr keinen auch nur halbwegs geregelten familiären Background bietenkonnte. Pola liebt ihre Tochter zwar. Aber sie kann einfach nichtverstehen, warum Jenny zur jungen Spießerin mutieren musste ...Produzent ist Ulrich Stiehm (aspekt medienproduktion GmbH),Kamera: Florian Emmerich, Redaktion: Christian Granderath und SabineHoltgreve (NDR) sowie Christine Strobl (ARD Degeto). Die Produktionvon "Nachts baden" wird unterstützt mit Mitteln der nordmedia - Film-und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel: 040-4156-2304http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell