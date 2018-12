BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Theologin Margot Käßmann hat die Debattenkultur in Deutschland im Jahr 2018 kritisiert. "Tabus wurden gebrochen, etwa wie Menschen übereinander reden", sagte die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende der "Neuen Westfälischen". Im Internet würden Schranken überschritten, fügte Käßmann hinzu.

"Öffentliche Personen der AfD versuchen, solche Sprache zu legitimieren. Denken wir nur an das Wort vom `Vogelschiss der Geschichte` im Zusammenhang mit dem Holocaust." Die Tatsache, dass Nationalsozialismus nie wieder passieren dürfe, werde infrage gestellt. "Dazu kommen Politiker mit Macho-Gehabe wie Trump, Putin, Erdogan oder Orban. Empathie geht so in der Politik verloren", sagte Käßmann.

Foto: über dts Nachrichtenagentur