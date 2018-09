München (ots) - "Angst vor dem Tod habe ich nicht", sagt MargotKäßmann (60) im Interview mit der Zeitschrift FRAU IM SPIEGEL. "Ichhabe ein gutes Leben gehabt. Ich fürchte mich eher davor, nicht sosterben zu können, wie ich es möchte." Zum Beispiel, wenn jemanddurch eine Magensonde zwangsweise am Leben erhalten werde. "Ich habeso gut es geht vorgesorgt - mit Patientenverfügung undBetreuungsvollmacht. Meine Töchter wissen Bescheid, was im Ernstfallzu tun und zu lassen wäre", so die ehemalige Landesbischöfin undRatsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland.Wenn sie den Pflegefall und Tod anspreche, sagten ihre Töchter:"Ach Mama, du bist doch noch gar nicht so alt. Da wollen wir garnicht dran denken." Käßmann: "Ich habe als Pfarrerin aber erlebt,wenn der Ernstfall eintritt, dann kann alles ganz schnell gehen. Dasüberfordert die Familie. Daher ist es gut, wenn der Verstorbenemöglichst viel festgelegt hat. Meine Töchter haben daher alle einenBrief von mir, in dem ich ihnen meine Wünsche mitteile. Das ist eineErleichterung für die Hinterbliebenen."Dass vor wenigen Wochen ihr sechstes Enkelkind zur Welt kam, istfür die vierfache Mutter eine große Freude. Den Interviewtermin mitFRAU IM SPIEGEL verschwitzte sie fast, weil sie bei ihremzweijährigen Enkel Babysitten musste, wie sie lachend gesteht: "Wirhaben mit der Eisenbahn gespielt, Puzzle gelegt und Bilderbücherangesehen - meine Enkel lieben die 'Wimmel'-Bücher. Eines davon zeigtden Zoo in Hannover." Dorthin geht Käßmann, die im Frühjahr vonBerlin zurück nach Hannover gezogen ist, gerne mit den Enkeln, wiesie im Gespräch mit FRAU IM SPIEGEL verrät.Sie hat einen neuen Lebensabschnitt begonnen. Kurz nach ihrem 60.Geburtstag im Juni ließ Margot Käßmann das Berufsleben hinter sich.So ist sie seit 1. Juli im Ruhestand, ist jedoch bis Mitte nächstenJahres mit Terminen ausgebucht. "Teilweise durch die Kinder undEnkel, aber auch durch Freundinnen und Freunde", erklärt sie. "Miteiner Freundin, die Brustkrebs hatte, fahre ich demnächst nach Paris.Und ich schreibe auch weiter Bücher."Trotz aller Termine sei es aber ein weniger angespanntes Leben alsfrüher. Dafür sei sie sehr dankbar. "Gefühlt bin ich mein Leben langspätestens um 6.15 Uhr aufgestanden", erzählt sie. "Daher liebe iches jetzt, morgens mal etwas länger schlafen zu können. Ich genießees, in aller Ruhe eine Tasse Kaffee zu trinken und dazu die Zeitungzu lesen. Früher hatte ich einen ungeheuren Druck mit vier Kindern,Terminen, Predigten und Vorträge vorbereiten. Umso schöner ist, dassich jetzt Zeit habe und mir alles gut einteilen kann."Die 60-Jährige ist "kein Ernährungsfreak und auch keine großeKöchin vor dem Herrn", wie sie FRAU IM SPIEGEL verrät. "Zum Kochenbin ich viel zu ungeduldig. Ich lese in der Zeit lieber ein gutesBuch und bereite mir ein Fertiggericht zu. Oder ich gehe einfach malschön essen."Margot Käßmann war beruflich immer viel in der Welt unterwegs. Obsie noch Lust hat zu verreisen? - "Tatsächlich brauche ich keinegroßen Reisen mehr. Ich war schon in Asien, Afrika und Lateinamerika.Aber ich möchte gerne mal nach Masuren - von Marion Gräfin Dönhoffhabe ich darüber ein Buch gelesen. Und ich möchte auch mal durchPortugal fahren. Bislang kenne ich nur Lissabon."Bei ihrer Verabschiedung im Juni sei sie "ein bisschen gerührt"gewesen. "Obwohl ich eigentlich gar nicht dazu neige. Ich hatte einlanges Berufsleben, 35 Jahre stand ich auf der Kanzel. Durch dieselange Zeit und die damit verbundenen Erinnerungen war der Abschiednatürlich bewegend." Aber sie habe bereits dutzende Einladungen zuPredigten. "Vier, fünf werde ich nächstes Jahr annehmen, das reicht",sagt sie. "Die Predigten sollen etwas Besonderes bleiben."Ob sie auch ein paar Tränen beim Abschied verdrückt hat? - "DerLiedermacher Fritz Baltruweit, mit dem ich vor 35 Jahren die ersteAndacht gehalten habe, hat mit seiner Gitarre ein eigens komponiertesLied gespielt - da bekam ich schon feuchte Augen", so die Power-Frau."Aber meinen Rückzug bereue ich nicht. Mein Nachfolger in Hannover,Landesbischof Ralf Meister, macht einen guten Job. Ich muss michkirchlich nicht mehr einmischen - es sei denn, ich werde gefragt. WirÄlteren müssen auch mal loslassen."Sie wisse, dass sie sehr privilegiert sei, jetzt mit 60 in denRuhestand gehen zu können, und das Geld reiche. Wenn sie vor allemFrauen sehe, die nach einem langen Arbeitsleben nicht genug Rentehaben, bedrücke sie das. "Alle Menschen sollten im Alter abgesichertsein", findet sie. "Wir sind ein reiches Land, da kann man doch nichtso tun, als gäbe es keine Möglichkeiten. Ich finde, wir könntenweniger fürs Militär ausgeben und mehr für die Altersabsicherung."In ihrem neuen Buch "Schöne Aussichten auf die besten Jahre"beschreibt sie ihr körperliches Älterwerden kritisch - obwohl sienoch sehr fit ist. "Ich gehe drei Mal die Woche joggen, abertatsächlich merke ich, dass der 60. Geburtstag, wie für viele meinerFreundinnen und Freunde auch, eine Zäsur ist", erklärt sie. "Duweißt: In den nächsten Jahren endet auf jeden Fall das Berufsleben.Und im Freundeskreis gibt es immer wieder gesundheitliche Einschläge- drei Freundinnen von mir haben Brustkrebs, ich hatte die Krankheitselbst ja auch schon. Und eine Freundin ist nach einem Schlaganfallins Koma gefallen." Ihr sei bewusst, "dass mit 60 die Gesundheitnicht mehr so selbstverständlich ist wie früher".Käßmann glaubt, "dass es eine Existenz nach dem Tod gibt, abernicht so, wie sie jetzt ist. Der Apostel Paulus sagt: 'Es wird gesätverweslich, und wird auferstehen unverweslich.' Wie immer das genauaussehen mag - irgendeine Form von Existenz bei Gott kann ich mirschon vorstellen." Ihr Glaube sei ruhiger geworden, so MargotKäßmann. "Ich würde das mit einer Beziehung vergleichen - wenn zweisich kennenlernen, gibt es am Anfang noch Unsicherheiten, aber imLaufe der Jahre wächst Vertrauen. Selbst, wenn sie mal nichtmiteinander sprechen, wissen sie, die Leitung steht." Natürlich gebees auch immer mal wieder Zweifel, das gehöre auch dazu. "Abergrundsätzlich habe ich ein großes Gottvertrauen."Und was ist ihr kleines Glück am Tag? - "Ich will nicht dauerndvon den Enkeln reden, aber natürlich, als ich vorhin beim Babysittenankam und der Kleine strahlte übers ganze Gesicht, weil Omi kommt under wusste, ich spiele jetzt mit ihm zwei Stunden, das war schon einbesonderes Glücksgefühl. Aber es war gestern Morgen auch schön, alsich durch die Eilenriede in Hannover gejoggt bin - die Luft war sowunderbar."Was Margot Käßmann sich für die Zukunft erhofft: "Wenn ich dasnächste Jahrzehnt noch gesund bleibe, wäre das schön. Ich möchtegerne meine Enkelkinder aufwachsen sehen, deshalb widme ich ihnenviel Zeit. Meine älteste Enkeltochter wurde gerade eingeschult, inzehn Jahren ist sie 16, dann ist es für sie mit Omi vielleicht nichtmehr so interessant. Ich möchte auch viel mit Freundinnen, Schwesternund Familie unternehmen. Außerdem werde ich mich weiter engagierenund freue mich darauf, noch einige Bücher zu schreiben."Vielleicht ein Kinderbuch für die Enkel? - "Das hat gerade einVerlag angefragt", verrät Käßmann. "Das werde ich wahrscheinlichmachen, daran hätte ich Spaß. Es gibt wohl wenig gute christlicheLiteratur für Kinder - in dem Sinne: Was ist eigentlich Weihnachten,Pfingsten, Ostern? Was sind die biblischen Geschichten? Was heißtTaufe oder getauft sein? 