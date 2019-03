"Margie und Bill" ab April im Radio: WDR 4 startet Comedy-Serie mit Margie Kinsky und Bill Mockridge

Finanztrends Video zu



mehr >

Köln (ots) -Wie schafft man 35 Jahre Ehe, in denen man nicht nur das Bett,sondern auch die Bühne teilt? Noch dazu mit sechs Söhnen? BillMockridge und Margie Kinsky haben das Erfolgsgeheimnis gefunden - undteilen es ab Montag, 1. April 2019, täglich in der Frühsendung (6 bis10 Uhr) in ihrer neuen WDR 4 Radio-Comedy "Margie und Bill" mit denHörerinnen und Hörern.Die beiden Schauspieler und Kabarettisten freuen sich, dass dasRadiopublikum bei WDR 4 künftig ganz privat bei ihnen reinhören wird."Es wird gestritten, geliebt und geschlichtet. Mit dabei sind immereine große Portion Humor und eine kleine Prise Philosophie",verspricht Bill Mockridge, der durch seine Rolle als Erich Schillerin der "Lindenstraße" deutschlandweit bekannt wurde. Bill Mockridgeund Margie Kinsky stammen ursprünglich aus Toronto und Rom undgründeten 1982 in Bonn das Improvisationstheater "Die Springmaus".Sowohl Bills humorvoller Alltagsratgeber "Je oller, je doller" alsauch Margies "Ich bin so wild nach deinem Erdbeerpudding" schafftenes auf die Bestsellerlisten, ebenso wie ihr gemeinsames Buch "Hurra,wir lieben noch". Gemeinsam mit ihren Kindern standen sie schon fürdie WDR-Serie "Die Mockridges - eine Knallerfamilie" vor der Kamera.Auszug aus der neuen WDR 4 Comedy Serie "Margie und Bill" mit MargieKinsky und Bill Mockridge:Bill: Margie, kannst du mir nicht wenigstens einmal recht geben?Margie: Nein Bill, wenn ich dir recht gebe, dann liegen wir beidefalsch.Bill: Was ist das für eine Logik?Margie: Meine.Die neue Serie bei WDR 4 startet am 1. April zunächst täglich, ab Maidann mit zwei Folgen pro Woche.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationKathrin Hof / Stefanie SchneckTelefon 0221 220 7125, kathrin.hof@wdr.de / stefanie.schneck@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell