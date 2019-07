Bremen (ots) - Ein Geburtstag, einer mit einer Null am Ende undauch noch einer 7 am Anfang: Die Schauspielerin und Satirikerin MarenKroymann wird stolz 70 Jahre alt und feiert ihren Ehrentag mit einerSpezialausgabe des mehrfach preisgekrönten Sketch-Comedy-Formats"Kroymann" von Radio Bremen, SWR, NDR und WDR (Produktion:bildundtonfabrik).Maren Kroymann bereitet ihre Geburtstagsparty vor. Aber da hat siedie Rechnung ohne Annette Frier gemacht. In "Kroymann: DerGeburtstag" organisiert die Eventplanerin mit oder manchmal auchgegen Marens Willen die große Feier. Eingeladen wird natürlich diehalbe Film- und Fernsehbranche. Der Weg zur Party entwickelt sichaber zum wahren Spießrutenlauf: Maren Kroymann und Annette Friergehen keiner Wahrheit aus dem Weg bei ihren Diskussionen um Zahlenauf Geburtstagstorten, Liebessünden in den Siebzigern oder politischkorrekter Ernährung beim Catering."Kroymann: Der Geburtstag" präsentiert die besten Sketche desFormats und Maren Kroymann glänzt in verschiedensten Rollen: alsGöttin, die die testosterongeschwängerte Welt vor dem Untergangbewahren will, oder als Ärztin, die auch mal die Diagnose "AfDpositiv" stellt, oder als Beraterin für männliche Kollegen, die demkorrekten Machtmissbrauch fröhnen wollen, wobei Machtmissbrauchnatürlich nicht nur was für Männer sein muss - Sketche, die sich zuPublikumslieblingen entwickelt haben. Die Eheleute Macron sindnatürlich mit von der Partie.Das Wiedersehen mit Stars wie Cordula Stratmann, Jasmin Gerat,Peter Lohmeyer, Max Bretschneider und Peter Heinrich Brix und vielenanderen garantiert bissige Gesellschaftskritik und entblößendeAlltagsbeobachtungen.Die neue Folge entstand gemeinsam mit der bildundtonfabrik(Produzenten Matthias Murmann und Philipp Käßbohrer), dem SWR(Redaktion Andreas Freitag und Jan Wirschal), dem NDR (RedaktionThorsten Pilz), dem WDR (Redaktion Hilde Müller) und Radio Bremen(Redaktion Annette Strelow und Henning van Lil)."Kroymann" gewann neben dem 54. Grimme-Preis 2018 und dem 55.Grimme-Preis 2019 bereits den Juliane Bartel Medienpreis 2017, denStudio Hamburg Nachwuchspreis 2018, die Auszeichnung der DeutschenAkademie für Fernsehen 2018, den Bayerischen Fernsehpreis 2019 undden Deutschen Fernsehpreis 2019.StabProduzenten: Matthias Murmann und Philipp KäßbohrerProducerin: Miriam MoseProduktionsleitung: Daniela NickelHead Autor: Sebastian ColleyAutoren: Maren Kroymann, Michael Schilling, Sven Nagel, MariellaTripke, Friedemann Weise, Tarkan Bacgi, Stefan Stuckmann, HansZippert, Albrecht SchraderRegie: Felix Stienz, Michael Binz, Nico Berse und Sven NagelRedaktion: Annette Strelow (Radio Bremen), Henning van Lil (RadioBremen), Andreas Freitag (SWR), Jan Wirschal (SWR), Thorsten Pilz(NDR), Hilde Müller (WDR)Eine Produktion der bildundtonfabrik im Auftrag von Radio Bremen,SWR, NDR und WDR für das Erste 2019"Kroymann - Der Geburtstag" steht für akkreditiertePressevertreterinnen und -vertreter im Vorführraum des PressedienstesDas Erste (https://presse.daserste.de/) zur Ansicht bereit.Die Fotos sind bei ARD Foto (https://www.ardfoto.de) abrufbar.Pressekontakt:Radio BremenPresse und ÖffentlichkeitsarbeitDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse.pr@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell