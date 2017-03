Hamburg (ots) - Die Kabarettistin und Schauspielerin MarenKroymann glaubt, dass Älterwerden für homosexuelle Frauen leichtersei als für heterosexuelle: "Ich sehe immer wieder, wie auch jüngereLesben ältere Frauen interessant finden. Sie mögen das Reife,vielleicht auch Überlegene, sie lieben das Un-Tussige", sagt die67-Jährige in der aktuellen BRIGITTE WOMAN (ab heute im Handel).Dagegen gälten intellektuelle ältere Frauen bei Männern "ja eher alsunerotisch, und wenn sie dann noch Humor haben, ist das für Männerganz schwer auszuhalten", so Kroymann, die sich als eine der erstenprominenten Frauen in Deutschland dazu bekannte, lesbisch zu sein.Sie wurde einem breiten Fernsehpublikum ab 1993 durch ihreKabarettsendung "Nachtschwester Kroymann" bekannt, die jedoch trotzguter Quoten nach 19 Folgen wieder abgesetzt wurde - unter anderem,weil den ARD-Verantwortlichen Kroymanns Frauenfiguren nicht gefallenhätten: "dicke Frauen, ältere Frauen, ungeschminkte Frauen. Das hatden Humor-Nerv der dicken, älteren, ungeschminkten Herren wohl nichtgetroffen". Ihre neue ARD-Satire-Show "Kroymann" startet am 9. Mär um23.30 Uhr.Pressekontakt:Maike PelikanStellv. Leiterin MarkenkommunikationGruner + Jahr GmbH & Co KGTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.dewww.brigitte.de/womanOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Brigitte Woman, übermittelt durch news aktuell