Maren Bednarczyk moderiert ab 6. September die Lokalzeit aus Duisburg

Köln (ots) -Am 6. September startet Maren Bednarczyk als neue Moderatorin bei der"Lokalzeit Duisburg". "Ich freue mich sehr auf die neueHerausforderung. Als Ruhrgebietsgewächs fühle mich unseremSendegebiet besonders verbunden und möchte den Zuschauern einauthentisches Gesicht bieten." Die 27-Jährige tritt die Nachfolge vonIngrid Zimmer an, die nun in der Nachrichtenredaktion derProgrammgruppe Hörfunk als Redakteurin im Einsatz ist.Das Ruhrgebiet kennt Maren Bednarczyk seit frühester Kindheit: Siewurde am 2. Februar 1991 in Essen geboren und lebt bis heute dort. InDortmund studierte sie Journalistik und Sport. Das ins Studiumintegrierte Volontariat absolvierte sie im WDR und arbeitete imAnschluss daran weiterhin als freie Mitarbeiterin für verschiedeneWDR-Redaktionen. Seit August 2017 ist Maren Bednarczyk alsRedakteurin im Regionalstudio Duisburg tätig. Nun wird sie dortgemeinsam mit ihren Kollegen Ines Rothmeier und Marc Schulte für die"Lokalzeit aus Duisburg" vor der Kamera zu sehen sein.