Mareike Miller wird bei news aktuell Teamleiterin Bestandskunden

Finanztrends Video zu Silber



mehr >

Hamburg (ots) -Zum 1. Januar 2022 steigt Mareike Miller (31) unternehmensintern zur Teamleiterin Bestandskunden bei news aktuell auf. Die dpa-Tochter besetzt damit eine zentrale Stelle im Rahmen des Vertriebsteams neu. Die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin kam Anfang 2019 zu news aktuell und war im Vertrieb zuerst als Sales Managerin und dann als International Sales Managerin tätig."Wir freuen uns sehr, dass Mareike Miller ab sofort die Leitung des Bestandkundenteams übernimmt und wir diese wichtige Position intern mit einer sehr engagierten Mitarbeiterin besetzen können", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell. "Mareike hat in den vergangenen Jahren einen hervorragenden Job als Sales Managerin gemacht. Sie kennt die Bedürfnisse unserer Kunden und bringt auch persönlich alle Voraussetzungen für diese neue Führungsposition mit."Mareike Miller studierte an der University of Wisconsin-Whitewater im US-Bundesstaat Wisconsin zuerst General Management im Bachelor-Studiengang und absolvierte dort anschließend ihren MBA mit den Schwerpunkten Marketing und Projektmanagement. Anschließend folgten unterschiedliche Stationen im Marketing und Sales Bereich u.a. bei der Wisconsin Adaptive Sports Association (WASA) und der International Wheelchair Basketball Federation. Seit vielen Jahren ist Mareike Miller parallel zu ihrer beruflichen Karriere professionelle Athletin im Rollstuhlbasketball und u.a. paralympische Gold- und Silbermedaillengewinnerin.Über news aktuellAls hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien sowie zu Verbraucherinnen und Verbrauchern und unterstützt sie dabei, einfach und erfolgreich ihre Storys zu erzählen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kundschaft auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen über fachspezifische Blogs, digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu interessierten Privatpersonen. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Frankfurt und München.Pressekontakt:news aktuell GmbHJanina von JheringStellvertretende Leiterin KonzernkommunikationTelefon: +49 40/4113 - 32598vonjhering@newsaktuell.dehttps://twitter.com/JvJheringOriginal-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuell