Marder-Attacken auf das Auto: kleine Bisse, große Schäden / R+V-Infocenter: Motorraum regelmäßig kontrollieren

Wiesbaden (ots) - Achsmanschetten, Kabel oder Schläuche: WennMarder in den Motorraum klettern, zerstören sie mit ihren spitzenZähnen oft weiche Teile aus Kunststoff oder Gummi. Auch kleine Bissekönnen zu großen Folgeschäden führen. Das Infocenter der R+VVersicherung rät Autofahrern deshalb, den Motorraum regelmäßig zukontrollieren.Marder sind das ganze Jahr über aktiv - und schädigen jährlichmehr als 200.000 Autos. "Das Problem ist, dass die eigentlichen Bisseoft erst einmal unentdeckt bleiben", sagt Karl Walter, Kfz-Expertebeim R+V-Infocenter. Doch wenn Kühlschlauch oder Zündkabelangeknabbert sind, kann nach einiger Zeit der Motor überhitzen oderder Katalysator kaputtgehen - hohe Reparaturkosten sind die Folge.Schäden am Bremsen und Lenkung bergen zudem ein erhöhtesUnfallrisiko.Garage bietet Sicherheit"Wenn das Fahrzeug in der Garage steht, bietet das einen gutenSchutz vor unerwünschtem Marderbesuch", so R+V-Experte Walter. Parktdas Auto im Freien, locken vor allem Duftspuren von Artgenossen dieMarder an. Eine Motorwäsche kann hier Abhilfe schaffen.Die ersten Hinweise auf einen Marderbesuch sind Uringeruch oderNahrungsreste in der Nähe des Autos - Pfotenspuren auf dem Lackfinden sich hingegen eher selten, weil die Tiere meist von unten inden Motorraum klettern. Autofahrer sollten hier deshalb regelmäßigkontrollieren, ob ein Marder aktiv war. Das ist besonders einfach,wenn sie ohnehin Wasser in die Scheibenwaschanlage füllen oder denÖlstand kontrollieren. Und spätestens wenn es in der NachbarschaftMarderschäden gegeben hat, sollten Autobesitzer erst einmal genauhinschauen - bevor es zu Schlimmerem kommt.Oft nur Bissschaden selbst versichertWenn ein Marder zugebissen hat, ist der Schaden nicht immer überdie Teilkaskoversicherung abgedeckt. Autofahrer sollten prüfen, obbei ihrer Versicherung Schäden durch Tierbisse eingeschlossen sind."Zudem ist oft nur der unmittelbare Bissschaden an der Verkabelungversichert, nicht die Folgeschäden", sagt Karl Walter. Die meistenVersicherungen bieten jedoch inzwischen in ihren Premium- oderPlustarifen auch Schutz gegen Folgeschäden.www.infocenter.ruv.dePressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131a.kassubek@arts-others.dewww.infocenter.ruv.deOriginal-Content von: R+V-Infocenter, übermittelt durch news aktuell