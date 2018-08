Marcus & Millichap: Endlich?

Der Marcus & Millichap-Schlusskurs wurde am 24.08.2018 an der Heimatbörse New York mit 36,65 USD festgestellt.

Die Aussichten für Marcus & Millichap haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 19,02 und liegt mit 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Real Estate) von 105,04. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Marcus & Millichap auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Marcus & Millichap mit einer Rendite von 41,12 Prozent mehr als 34 Prozent darüber. Die "Real Estate"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,73 Prozent. Auch hier liegt Marcus & Millichap mit 34,39 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Marcus & Millichap-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 2 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Marcus & Millichap vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 38 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 3,68 Prozent erzielen, da sie derzeit 36,65 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Hold". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".