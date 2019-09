Marcus & Millichap: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "OMV":

Marcus & Millichap notiert aktuell (Stand 04:42 Uhr) mit 37.49 USD im Minus (-0.72 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Unser Analystenteam hat Marcus & Millichap auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Marcus & Millichap in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Marcus & Millichap haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Marcus & Millichap bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt Marcus & Millichap mit einer Rendite von 5,82 Prozent mehr als 2 Prozent darüber. Die ""-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,04 Prozent. Auch hier liegt Marcus & Millichap mit 1,78 Prozent darüber. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 17,32 liegt Marcus & Millichap unter dem Branchendurchschnitt (81 Prozent). Die Branche "" weist einen Wert von 90,74 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.