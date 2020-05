Marcus Jentsch erweitert Vorstand der Green City AG

München (ots) - Marcus Jentsch ist zum Vorstand der Green City AG berufen worden und ergänzt diesen zum 1. Mai 2020. Er übernimmt die Rolle des Finanzvorstandes von Frank Wolf, der im Vorstand zukünftig das stark wachsende Portfolio verantworten wird. Jens Mühlhaus konzentriert sich als Vorstandssprecher weiterhin auf die Leitung des operativen Geschäfts, die Projektierung und Realisierung von Erneuerbare Energien-Anlagen, und entwickelt die Geschäftsfelder im Bereich Stromvermarktung und Mobilität weiter. Der Aufsichtsrat begründet die Vorstandserweiterung mit dem starken internationalen Wachstum der Green City AG in den vergangenen Jahren.Die Green City AG hält inzwischen mehr als 80 Tochtergesellschaften und verfügt über eine internationale Projektpipeline von mehr als 800 MW. "Die Erweiterung der Führungsebene in der aktuellen Situation ist für das Unternehmen ein wichtiger und logischer Schritt, um die Zukunftschancen optimal zu nutzen, die wir uns in den vergangenen Jahren erarbeitet haben. Wir freuen uns sehr, mit Herrn Jentsch eine Führungspersönlichkeit gewonnen zu haben, die ausgewiesene Finanzexpertise mit langjähriger Erfahrung in der Energiewirtschaft und der Entwicklung Erneuerbarer Energien-Projekte kombiniert. Seine breite kaufmännische Erfahrung wird sehr wertvoll für die Weiterentwicklung der Green City sein im fortschreitenden Umbruch der Energiemärkte.", so Aufsichtsratsvorsitzender Matthias Altmann. Marcus Jentsch übernimmt die Verantwortung für die Bereiche Finanzen, IT, Personal, Services und Recht. Jentsch selbst freut sich über das entgegengebrachte Vertrauen des Aufsichtsrates: "Das ist ein starkes positives Zeichen für meine Person. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskollegen und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um gemeinsam mit Green City die Energiewende in einem energiepolitisch anspruchsvollen Rahmen aktiv mitgestalten und als Finanzvorstand wichtige Akzente setzen zu können."Von 2002 bis 2015 war Jentsch in unterschiedlichen Führungspositionen bei der börsennotierten MVV Energie AG tätig. 2015 wurde er zum Finanzvorstand des internationalen Wind- und Solar-Projektentwicklers Juwi AG ernannt und hat dort maßgeblich dazu beigetragen, die strategische Neuausrichtung zu gestalten sowie die Ergebniswende herbeizuführen, die Finanzierungsstruktur zu verbessern und das Unternehmen erfolgreich weiter zu entwickeln. Zuletzt war Jentsch Chief Financial Officer bei Jolt Energy, einem Start-up im Bereich der mobilen und schnellladenden Ladesäuleninfrastruktur. Während seiner Lauf-bahn hat Jentsch an mehr als 20 internationalen M&A-Projekten und 40 komplexen Finanzierungs- und Kapitalmarktransaktionen federführend mitgewirkt. "Ich freue mich über die Erweiterung unseres Vorstandes um Marcus Jentsch, der durch sein Know-How in unserem Basisgeschäft, der europaweiten Projektierung von Erneuerbare Energien-Anlagen ein absoluter Gewinn ist. Als Vorstandstrio bündeln wir alle Kompetenzen, um die in den vergangenen Jahren aufgebaute Projektpipeline von rund 800 MW zum Realisierungserfolg zu führen", so Mühlhaus.Foto zum Download finden Sie hier (https://ag.greencity.de/app/uploads/2020/05/J8A4550.jpg)Über die Green City AG: Lebenswerte Städte schaffenDurch die Beschleunigung der Energie- und Verkehrswende verbessert Green City die Lebensqualität in Städten und Kommunen. Als Tochter des Umweltschutzvereins Green City e.V. leistet die Green City AG einen maßgeblichen Beitrag für eine ressourcenunabhängige und klimafreundliche Energieversorgung durch 100% Erneuerbare Energien sowie den schnellstmöglichen Übergang in das Zeitalter der Elektromobilität. Um die Energie- und Verkehrswende in die Tat umzusetzen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Geschäftsfelder Renewables, Power, Finance, Drive und Experience. Für ihre hohen Nachhaltigkeitsstandards wurde die Green City AG u.a. mit dem Europäischen Solarpreis 2017, dem Sustainability Award, dem TÜV-Siegel "Wegbereiter der Energiewende", dem Energy Globe Award sowie dem Best Community Award ausgezeichnet. Die Nachhaltigkeits-Ratingagentur oekom research bewertet die Green City AG außerdem mit dem Prime-Status B+.Alle Daten und Fakten zur Green City AG unter https://ag.greencity.de/ueber-uns/Weitere Informationenhttp://www.greencity.de/aghttp://www.facebook.com/greencityaghttp://www.twitter.com/greencity_agPressekontakt:Green City AGIris CuntzeZirkus-Krone-Straße 10, 80335 MünchenTelefon (089) 890668-520E-Mail: presse-ag@greencity.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/132407/4588422OTS: Green City AGOriginal-Content von: Green City AG, übermittelt durch news aktuell