Marcus: Grund zur Freude?

Marcus weist zum 23.07.2018 einen Kurs von 33,7 USD an der BörseNew York auf. Das Unternehmen wird unter "Filme & Unterhaltung" geführt.Unser Analystenteam hat Marcus auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Marcus mit einer Rendite von 21,45 Prozent mehr als 18 Prozent darüber. Die "Recreation Facilities & Svcs"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,18 Prozent. Auch hier liegt Marcus mit 22,62 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

