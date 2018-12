Marco Polos neue Abenteuer: Zweite Staffel der MDR-Animationsserie bei KiKA (FOTO)

Leipzig (ots) -Einmal um die halbe Welt: Ab 19. Dezember 2018 zeigt der KiKA, derKinderkanal von ARD und ZDF, täglich im Prime-Time-Programm um 19 Uhr"Die Abenteuer des jungen Marco Polo - Reise nach Madagaskar". In 26Folgen geht es durch 17 Länder - von China nach Madagaskar.Nachdem Marco Polo mit seinen Freunden Luigi, dem chinesischenMädchen Shi La und Fledermaus FuFu am Ende der ersten Staffel endlichseinen Vater in China gefunden hat, scheint es vorbei zu sein mit denAbenteuern. Doch dann erfahren die Vier, dass Shi La gar keine Waiseist. Sofort machen sie sich auf die ereignisreiche und gefährlicheSuche nach Shi Las Mutter, die eine berühmte Sängerin ist.Ihr Weg führt sie um die halbe Welt, in 26 Folgen reisen sie durch17 Länder. Unterwegs helfen sie beim Bau der Tempelanlage Angkor Watin Südostasien, verbringen eine gruselige Nacht im Tal der Könige inÄgypten und besteigen den Kilimandscharo, um zu beweisen, dass dieErde keine Scheibe ist. Sie geraten auf hoher See in einenSchmetterlingsschwarm, feiern im Dschungel eine Elefantenparty undmüssen sich einem wütenden Berg, wildgewordenen Affen und gemeinenBanditen stellen."Kindern die Welt zu zeigen, nimmt ihnen die Angst vor demFremden. Und es hilft ihnen vielleicht ein Stück offener undtoleranter zu sein. Und natürlich sind die drei Freunde - Marco Polo,Luigi und Shi La - wunderbare Vorbilder für die Kinder, weil siezusammenhalten, für einander einstehen und gemeinsam Abenteuerbestehen. Nebenbei lernen die Kinder in jeder Folge in kleinenErklärstücken auf unterhaltsame Weise etwas über fremde Kulturen undwichtige Erfindungen", beschreibt Anke Lindemann, Leiterin derMDR-Redaktion "Kinder und Familie" das Anliegen derZeichentrickserie.Ebenso wie die erste Staffel "Die Abenteuer des jungen Marco Polo"wurden auch die 26 neuen Folgen von der AnimationsfilmfirmaMotionWorks in Halle/Saale produziert und von der MitteldeutschenMedienförderung unterstützt. Die Idee für diese Reise hatte derProduzent und Co-Regisseur Tony Loeser. Ausführende Produzentin warRomy Roolf. Der MDR hatte als Koproduzent für die ARD dieredaktionelle Federführung (Redaktion Anke Gerstel). Regie führteEckart Fingberg. Der Hallenser Komponist Andreas Hoge schrieb dieeingängige Filmmusik. Als Sprecher wirkten u. a. Rafael Sahin (MarcoPolo), Hedda Erlebach (Shi La), Ben Ersson (Luigi) und Marty Sander(FuFu) mit. Von der Idee bis zur Fertigstellung der zweiten Staffeldauerte es fünf Jahre.Die erste Staffel, die 2013 im KiKA Premiere hatte, warinternational sehr erfolgreich. Sie wurde in 27 Länder verkauft undals erste deutsche Animationsserie von einem US-amerikanischenStreamingdienst erworben.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich,Tel.: (0341) 3 00 65 45, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell