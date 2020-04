Marco Kunze leitet das Channel-Management bei RTLZWEI (FOTO)

München (ots) - Marco Kunze wird Leiter Channel-Management bei RTLZWEI. Er verantwortet ab sofort die lineare und non-lineare Content-Planung und ist für die Weiterentwicklung der plattformübergreifenden Windowing-Strategie zuständig.Marco Kunze berichtet an Julian Krietsch, Bereichsleiter Channel Strategy & Content Distribution und Mitglied der Geschäftsleitung von RTLZWEI. Das Aufgabengebiet von Kunze wurde bislang von Julian Krietsch interimistisch mitverantwortet.Julian Krietsch, Bereichsleiter Channel Strategy & Content Distribution: "Wie bereite ich Formate und Inhalte plattformgerecht auf und distribuiere sie optimal über lineares TV und eine Vielzahl nicht-linearer Kanäle? Das sind zentrale strategische Herausforderungen für alle Medienunternehmen. Marco Kunze ist ein ausgewiesener Digital-Experte in der Entertainment-Branche und verfügt über eine hohe Expertise im Bereich der plattformübergreifenden Steuerung. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit."Marco Kunze war zuletzt bei ProSiebenSat.1 Media SE als Director Digital Entertainment tätig. In dieser Position verantwortete er vorrangig die Steuerung sowie die Konzeption und Festlegung der digitalen Content-Maßnahmen für Entertainment Formate der Sendergruppe. Zuvor durchlief der Diplom-Kaufmann verschiedene Positionen bei der ProSiebenSat.1 Media SE u.a. als Online Programm-Manager und als Director ProSieben Digital.Pressekontakt:RTLZWEIUnternehmenskommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6605/4562739OTS: RTLZWEIOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell