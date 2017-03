Marcelinho-Party und Pokal-Konferenz - großer Fußball-Samstag im rbb Fernsehen (FOTO)

Berlin (ots) -Sa 25.03.2017 | ab 13:30 | rbb FernsehenDas rbb Fernsehen feiert trotz Länderspielpause am Samstag,25.03.2017, ein langes Fußballfest. Den Höhepunkt liefertEx-Hertha-Star Marcelinho mit seinem Abschiedsspiel. Der Brasilianersagt "Adeus" zu seinen Fans im Berliner Olympiastadion. Ab 15.30 Uhrtrifft ein Hertha-Allstar-Team auf eine Auswahl aus brasilianischenWegbegleitern. Die Gästeliste ist prominent besetzt. Im Team "Hertha"spielen u. a. Arne Friedrich, Marco Pantelic, Fredi Bobic und MichaelPreetz. Das Team "Brazil and Friends" ist mit ehemaligenBundesliga-Stars wie Giovane Elber, Paulo Sergio, Ailton und Dedebestückt. Marcelinho spielt in jedem Team je eine Halbzeit.Moderatorin der Sendung ist Jessy Wellmer. Die Reporter Andreas Witteund Christian Dexne kommentieren die Partie.Tusches Pokal-Fight vor der Samba-PartyBereits zwei Stunden vor Marcelinhos-Samba-Party rollt der Ball imrbb Fernsehen.Ab 13.30 Uhr empfängt Optik Rathenow den FC Energie Cottbus zumBrandenburger Landespokal-Halbfinale. Gleichzeitig wird einHalbfinale im Berliner Landespokal ausgetragen. Hier trifft die VSGAltglienicke mit Union-Legende Torsten Mattuschka auf den ehemaligendeutschen Meister FC Viktoria Berlin. Das rbb Fernsehen überträgtbeide Spiele in der Konferenz. Die Reporter Stephanie Baczyk und MaxZobel melden sich aus den Stadien.Das rbb Fernsehen sendet mit dem Abschiedsspiel von Marcelinho undder Pokalkonferenz 265 Minuten live aus den Fußball-Stadien in Berlinund Brandenburg.Gäste beim Abschiedsspiel von MarcelinhoTeam Brazil and Friends:Hans Sarpei, Paulo Sergio, Pablo Thiam, Roberto Pinto, Lincoln,Christian Gentner, Ewerthon, Giovane Elber, Dede, Cacau, DanielBaier, Diego Benaglio, Marcelo Bordon, Ailton, TingaTeam Hertha:Yildiray Bastürk, Stefan Beinlich, Änis Ben-Hatira, Kevin-PrinceBoateng, Fredi Bobic, Sofian Chahed, Arne Friedrich, Falko Götz,Michael Hartmann, Gabor Kiraly, Levan Kobiashvili, Benjamin Köhler,Rob Maas, Andreas Neuendorf, Marko Pantelic, Michael Preetz, CarstenRamelow, Marko Rehmer, Giuseppe Reina, Ronny, Sejad Salihovic,Andreas Schmidt, Andreas Thom, Dick van BurikPressekontakt:Anke FallböhmerTel 030 / 97 99 3 - 12 104anke.fallboehmer@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell