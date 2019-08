Mainz (ots) -Mit 31 Jahren ist Schluss: Marcel Kittel, einer dererfolgreichsten deutschen Radprofis, erklärte kürzlich seinenRücktritt vom aktiven Rennsport. Seinem Sport bleibt der deutscheRekord-Etappensieger bei der Tour de France aber weiterhin verbunden.Unter anderem als Experte bei den ZDF-Live-Übertragungen derDeutschland-Tour am 30. August und 1. September 2019.Am Samstag, 31. August 2019, spricht der gebürtige Thüringer ab23.00 Uhr im "aktuellen sportstudio" mit Gastgeber Sven Voss über dieGründe für seinen Rücktritt und sein neues Leben jenseits desLeistungssports.Darüber hinaus steht das Abendspiel des Bundesliga-Spieltageszwischen Union Berlin und Borussia Dortmund im Blickpunkt derSendung. In einer ausführlichen Zusammenfassung gibt es die erstenFree-TV-Bilder im "aktuellen sportstudio" des ZDF. Kommentator imStadion An der Alten Försterei ist Oliver Schmidt, für Interviewssteht Thomas Skulski bereit. Dazu gibt es alle Spiele, alle Tore desBundesliga-Samstags und einen Rückblick auf die FreitagsbegegnungGladbach gegen Leipzig. Die weiteren Themen der Sendung: Zweite Liga:Bielefeld - Fürth, Dresden - St. Pauli, Wiesbaden - Regensburg; Rad:Deutschland-Tour; Formel 1: GP von Belgien; Rudern: WM in Linz.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos von der aktuellen Sendung sind ab Sonntag, 1. September2019, 10.00 Uhr, erhältlich über ZDF Presse und Information,https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudio .https://zdfsport.dehttps://facebook.com/ZDFsporthttps://instagram.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFsporthttps://youtube.com/ZDFsportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell