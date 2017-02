Marc Pircher träumt von einer eigenen TV-Show (FOTO)

Rastatt (ots) -Der Schlager- und Volksmusiksänger Marc Pircher feiert in diesemJahr sein 25-jähriges Bühnenjubiläum - und träumt von einer eigenenTV-Show. "Mein Herz schlägt für die Musik, das würde mir sehr gutgefallen", sagt der 38-Jährige in einem Exklusiv-Interview derMusikzeitschrift MEINE MELODIE (3/2017; EVT: 23. Februar).Gleichzeitig betont er, dass es seiner Ansicht nach "viel zu wenigeMusiksendungen" im Fernsehen gebe. "Das Publikum würde sich sicherüber eine neue Show freuen." Der Musiker aus dem österreichischenRied im Zillertal hat im Januar sein neues Album "Warum gerade ich"veröffentlicht. Im Jahr 2003 gewann er mit seinem Lied ""Hey Diandlspürst es so wie i" den Grand Prix der Volksmusik."Oft werden die älteren Zuschauer nicht mehr berücksichtigt inihren Wünschen", sagt Marc Pircher weiter. Das sei sehr schade. "Eswäre Zeit für eine Sendung, die wieder die ganze Familie vor demFernseher vereint." Florian Silbereisen mache das mit seiner Show"Die Feste" in der ARD schon hervorragend. "Er singt, bringt eigeneIdeen ein, moderiert. Das ist super", erklärt Pircher und betontgleichzeitig, dass er trotz seiner TV-Ambitionen beruflich zu Gunstenseiner Familie mittlerweile kürzer trete. "Ich bin heute viel mehr zuHause als früher. Die Geburtstage meiner Kinder sind mir heilig, dieErstkommunion, das möchte ich alles miterleben. Meine Kinder sind nureinmal klein und gewisse Dinge kann man eben dann nicht mehrnachholen. Deshalb sage ich heute eben auch den ein oder anderenTermin ab."Pressekontakt:Rückfragen bitte an Redaktion MEINE MELODIE, 76437 Rastatt, Tel.07222-13 516Original-Content von: Meine Melodie, übermittelt durch news aktuell