Marc Marshall und Jana Pallaske mit Peter Wohlleben im Wald (FOTO)

Baden-Baden (ots) -In der fünften Folge "Der mit dem Wald spricht" geht es durch denSchwarzwald / Dienstag, 20. November, 21 Uhr, SWR FernsehenIn "Der mit dem Wald spricht" nimmt Förster, Waldexperte undBestsellerautor Peter Wohlleben jeweils zwei Prominente mit auf einefaszinierende Entdeckungsreise durch heimische Waldgebiete. In derfünften Folge geht es in den Schwarzwald, dabei begleiten ihnSchauspielerin Jana Pallaske und Sänger und Moderator Marc Marshall.Zu sehen am 20. November um 21 Uhr im SWR Fernsehen.Folge fünf: mit Marc Marshall und Jana Pallaske durch denSchwarzwald Der Schwarzwald - Touristenattraktion, Naturschutzgebiet,legendenumwoben. Eines von Deutschlands bekanntesten Waldgebieten,voller Facetten und Widersprüche. In der fünften Folge "Der mit demWald spricht" bereist Peter Wohlleben dieses besondere Stück Natur -und mit ihm zwei Prominente, die ebenfalls sehr facettenreich sind:Marc Marshall ist Sänger, Moderator, Sohn von Tony Marshall undsozial engagiert. Er singt dem Wald schonmal ein Ständchen, hat abernoch nie eine Nacht unter freiem Himmel verbracht. SchauspielerinJana Pallaske hingegen lebte für mehrere Monate im Jahr im DschungelSüdostasiens, nennt sich selbst "JediYess" und hat eine innigeBeziehung zur Natur und dem Wald im Besonderen. Das Trio hat sicheine zweitägige Wanderung von Hinterzarten bis zum Fuß des Feldbergsvorgenommen und ist dabei einigen spannenden Fragen auf der Spur: Wasversteht man eigentlich unter "Wald"? Warum sorgen eingeschleppteForellenarten in den USA dafür, dass die Hirschpolulation sinkt? Undwas ist eine "Rammelkammer"? Diese und viele andere Geheimnissewerden auf einer faszinierenden Wanderung durch den sagenhaftenSchwarzwald gelüftet.Zweitägige Walderkundungen mit PromisIn jeder Folge wird ein Waldgebiet im Südwesten erkundet, von derEifel über den Pfälzer Wald und Schwarzwald bis zur Schwäbischen Alb,inklusive Übernachtung unter freiem Himmel - mit vielenfaszinierenden Infos rund um die Themen Wald und Natur. Ganz nebenbeilernen Zuschauerinnen und Zuschauer auch die Promis von einer neuenSeite kennen. Auf dem Plan stehen neben der Wanderung durchsUnterholz auch das Bauen eines Nachtlagers und Feuermachen. Mit dabeisind unter anderem: Guildo Horn und Sarah Wiener, Hannes Jaenicke undPierre M. Krause, Sven Plöger und Barbara Wussow, Adele Neuhauser undDenis Scheck sowie Cordula Stratmann und Micky Beisenherz. Alleerwartet eine zweitägige Abenteuerreise zu den Geheimnissen desWaldes - mit Peter Wohlleben als sympathischem Experten undReiseleiter. Eine Produktion von Encanto im Auftrag desSüdwestrundfunks. Mehr von Wohlleben gibt es im Radio: JedenSamstagvormittag um 9:40 Uhr ist er zu Gast bei SWR1 Rheinland-Pfalz.In der Reihe "Der mit dem Wald spricht. Natur verstehen mit PeterWohlleben" gewährt er Einblicke in die Geheimnisse der heimischenPflanzen, Tiere, Wälder und Bäume.Sendung:"Der mit dem Wald spricht - Unterwegs mit Peter Wohlleben: MitMarc Marshall und Jana Pallaske durch den Schwarzwald", Dienstag, 20.November, 21 Uhr, SWR Fernsehen. "Der mit dem Wald spricht. Naturverstehen mit Peter Wohlleben", samstags, 9:40 Uhr, SWR1 RP