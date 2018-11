New York (ots/PRNewswire) - Marc Jacobs bringt seine ReduxGrunge-Kollektion 1993/2018 Marc Jacobs auf den Markt. Mit dieserMode feiert er das 25-jährige Jubiläum seiner kultigen"Grunge"-Kollektion, die er im Frühjahr 1993 für Perry Ellisentworfen hat.Jacobs entschied sich aus folgenden Gründe dafür, die historischeKollektion im Jahr 2018 erneut unter dem gleichen Namen einzuführen:"Mit der "Grunge"-Kollektion habe ich zum ersten Mal in meinerprofessionellen Karriere konsequent meine Vision vom Leben auf demLaufsteg umgesetzt - ohne Kompromisse in der Kreativität." Die 26ausgewählten Looks wurden von Kopf bis Fuß überarbeitet und umfassenmodische Konfektionsmodelle, Schmuckstücke, Schuhe und Accessoires inden ursprünglichen Drucken, Stoffen und Stickereien.Die Kollektion nimmt die Highlights der legendären Show auf undpasst diese weltberühmten Stücke an den modernen Zeitgeist und dasPublikum von heute an. Jacobs hatte die Grunge-Kollektionursprünglich während seiner Anstellung beim amerikanischen LabelPerry Ellis entworfen, wurde jedoch damals entlassen, weil die Showim Jahr 1993 heftige Kritiken erfuhr. 25 Jahre später gratuliertPerry Ellis International Marc Jacobs zu seiner Neuauflage dieser"unvergleichlichen Kollektion, die der Damenmode von heute völligneue Wege eröffnet."Im Dezember wird in namhaften Zeitschriften und in ausgewähltenOnline-Outlets eine Kampagne mit bekannten Models wie Gigi Hadid undDree Hemingway gestartet, die von Jürgen Teller konzipiert wurde.Die Kollektion ist ab dem 15. November bei marcjacobs.com,ausgewählten Warenhäusern und in den Marc Jacobs-Boutiquen auf derganzen Welt erhältlich.Pressekontakt:Michael ArianoLeiter globale Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Marc JacobsInternationalm.ariano@marcjacobs.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/780125/Marc_Jacobs_International_Grunge_Collection.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/780126/Marc_Jacobs_International_Special_2018_Capsule.jpgOriginal-Content von: Marc Jacobs International, LLC, übermittelt durch news aktuell