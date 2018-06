Marc Cain trifft die einzige Zwei-Sterne-Köchin Deutschlands

Bodelshausen (ots) - Mit der Einführung des ersten Marc CainParfüms Mysteriously produziert das Unternehmen eine Videoreihe überaußergewöhnliche, charakterstarke und inspirierende Frauen. Nach derersten Choreologin Deutschlands Georgette Tsinguirides und derRekordhalterin im Apnoe-Tauchen Anna von Boetticher folgt nun dasPorträt der Zwei-Sterne-Köchin Douce Steiner.Douce Steiner gewährt dem Zuschauer Einblicke in ihr Restaurant"Hirschen" in Sulzburg, welches sie zusammen mit ihrem Mann alsFamilienbetrieb führt. Die einzige Zwei-Sterne-Köchin Deutschlandserzählt dabei von ihrer Leidenschaft und den Herausforderungen sichals Frau in einer Männerdomäne zu behaupten. 2008 übernahm sie dasZwei-Sterne-Restaurant ihres Vaters im Markgräflerland und verlorkurz darauf den zweiten Stern. Douce Steiner allerdings ging unbeirrtihren Weg. 2012 erkochte sie sich ihren zweiten Michelin-Sternzurück.Sinnlichkeit, Kreativität und viel Liebe zum Detail. Außerdemspiegeln ein gehobenes sowie familiäres Ambiente und ein herzlicherUmgangston mit den Gästen und ihren Mitarbeitern ihreArbeitsphilosophie wider. "Zum Kochen braucht man sehr viel Gefühl.Manchmal sagen wir im Team, dass man schmeckt, dass bei uns mit Liebegekocht wird. Essen macht glücklich", so Douce Steiner.Die emotionalen Kurzvideos porträtieren besonders herausragende,starke Persönlichkeiten. Je Quartal ist dabei ein neues Videogeplant, welches auf den Marc Cain Social Media Kanälen (YouTube,Facebook und Instagram) ausgestrahlt wird.Die neue Duftreihe Marc Cain Mysteriously ist eine Hommage anstarke Frauen, wie Douce Steiner, die durch ihre Fähigkeiten,Leistungen und Engagement überzeugen.https://www.youtube.com/watch?v=14BZNhjA7QMPressekontakt:Marc Cain GmbHMarc-Cain-Allee 472411 Bodelshausenpr@marc-cain.deFon +49.7471.709 - 0Fax +49.7471.709-5 0E-mailwww.marc-cain.comOriginal-Content von: Marc Cain GmbH, übermittelt durch news aktuell