Marburger Kosmetikhersteller Paedi Protect AG wird Hauptsponsor von Rennrodlerin Natalie Geisenberger / Gut geschützt durch den Eiskanal mit PAEDIPROTECT

Marburg (ots) - Nach sieben WM-Siegen, sechs Gesamtweltcup-Siegen,und zwei Olympiasiegen in Sotschi im Jahr 2014 hat die 30 Jährige indiesem Jahr bei den Olympischen Spielen in PyeongChang wieder zweiGoldmedaillen nach Hause geholt.Die vierfache Olympiasiegern Natalie Geisenberger ist dieerfolgreichste Olympionikin ihrer Sportart.Dr. Olaf Stiller, der Vorstandsvorsitzende der Paedi Protect AGfreut sich sehr über die bevorstehende Zusammenarbeit."Natalie ist eine erfolgreiche, sportliche junge Frau, die vorallem sehr zielstrebig und erfolgreich ist - das sind wir auch! Daherpasst eine Zusammenarbeit mit Natalie Geisenberger und Paedi Protectperfekt."Paedi Protect hat nicht nur die PAEDIPROTECT Meeressonnencreme undPAEDIPROTECT Gebirgssonnencreme LSF 50+ im Sortiment, sondern auchzwei Winterprodukte, die PAEDIPROTECT Alpinsonnencreme LSF 50+ undPAEDIPROTECT Wind & Wettercreme LSF 15."Mir ist es wichtig, dass die Produkte für die ich werbe auch zumir passen, ich möchte mich nicht verstellen müssen um meine Partnerbestmöglich zu repräsentieren! Die PAEDIPROTECT Produkte kann ichsuper im Winter beim Sport anwenden aber auch im Alltag beiFreizeitaktivitäten. Deshalb passt Paedi Protect super zu mir",erklärt Geisenberger.Die Paedi Protect AG wurde im Juli 2013 gegründet und ist imGeschäftsfeld der Hautpflege für Kinder und Erwachsene tätig. Mit demSchwerpunkt auf Sonnenschutzprodukte. Bei der Entwicklung allerProdukte legt Paedi Protect größten Wert darauf, dass sie fürsensible und empfindliche Haut geeignet sind. So verzichtet wird aufInhaltsstoffe verzichtet, die dafür bekannt sind ein Allergierisikozu bergen.Die erste Produktentwicklung, die Wind & Wettercreme für Babys undKinder, mit LSF 15, wurde in 2014 in den Markt eingeführt und ist bisheute die einzige Creme ihrer Art mit einem nachgewiesenenLichtschutzfaktor.Im Frühjahr 2017 wurden die Meeressonnencreme LSF 50+ und dieGebirgssonncreme LSF 50+ am Markt platziert. DasAlleinstellungsmerkmal dieser Cremes liegt im speziellenAnwendungsgebiet. So ist die Meeressonnencreme der perfekte Begleiterfür Urlaube am Meer und allen Freizeitaktivitäten am und im Wasser.Die Gebirgssonnencreme hingegen schützt vor der UV-Strahlung beimAufenthalt in höheren Gebirgslagen. Für das Jahr 2019 ist eineSortimentserweiterung geplant.Pressekontakt:Nathalie PlaumSoftware-Center 335037 MarburgOriginal-Content von: Paedi Protect AG, übermittelt durch news aktuell