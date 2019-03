Marburger Bund ruft Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken zum Warnstreik auf - Zentrale Kundgebung am 10. April in Frankfurt/M.

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Der Marburger Bund (MB) ruft die Ärztinnen undÄrzte im Tarifbereich kommunale Krankenhäuser (TV Ärzte/VKA) und dieÄrztinnen und Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst der Kommunenfür den 10. April 2019 zu einem ganztägigen Warnstreik auf. An diesemTag wird auf dem Römerberg in Frankfurt am Main eine zentraleKundgebung des Marburger Bundes stattfinden. Weitere dezentraleWarnstreik-Aktionen sind in Planung. Parallel dazu bereitet dieÄrztegewerkschaft eine Urabstimmung vor. Den Mitgliedern wird danndie Frage vorgelegt werden, ob sie einem unbefristeten Vollstreikihre Zustimmung geben. Zur Vorbereitung des Arbeitskampfs hat dieGroße Tarifkommission des MB ein Bundesstreikkomitee eingesetzt. Derheutige Warnstreikaufruf erstreckt sich auf die tarifgebundenenKrankenhäuser mit Ausnahme derer in Hamburg. Für die kommunalenKliniken in Berlin existiert ein eigener Ärztetarifvertrag, den derLandesverband Berlin-Brandenburg des Marburger Bundes ausgehandelthat."Der Unmut über die Haltung der kommunalen Arbeitgeber ist groß.Die Ärztinnen und Ärzte in den kommunalen Krankenhäusern haben sichihren eigenständigen Tarifvertrag vor 13 Jahren hart erkämpft undwerden diese Errungenschaft nicht wieder preisgeben. Die Vorschlägeder VKA wirken wie falsches Spiel. Mit unwürdigen Tricks undfadenscheinigen Formalien bringt die VKA die kommunalen Kliniken ingroße Schwierigkeiten. Das schadet einem vertrauensvollen Miteinanderin den Häusern", sagte Rudolf Henke, 1. Vorsitzender des MarburgerBundes.In drei Verhandlungsrunden seit Januar dieses Jahres hatte derMarburger Bund versucht, mit der Vereinigung der kommunalenArbeitgeberverbände (VKA) zu einer Einigung zu kommen. Dabei spieltedie dauerhafte Absicherung des Ärztetarifvertrages eine zentraleRolle. Mit anderen großen Krankenhausarbeitgebern hat der MB bereitsentsprechende Vereinbarungen geschlossen, zuletzt in der vergangenenWoche im Rahmen einer Tarifeinigung mit demHelios-Krankenhauskonzern. Auch mit der Gewerkschaft ver.di gibt eseine Grundsatzvereinbarung über ein gemeinsames Vorgehen, das beideGewerkschaften im Dezember 2017 verabredet haben. Trotzdem weigertsich die VKA, eine rechtsverbindliche tarifvertragliche Vereinbarungzu unterschreiben, durch die eine Verdrängung des Ärztetarifvertragesausgeschlossen ist. Das Bundesverfassungsgericht hatte diese Optionausdrücklich als Bedingung für die Verfassungsmäßigkeit desTarifeinheitsgesetzes postuliert.Auch die übrigen Forderungen der Ärztinnen und Ärzte stoßen beiden kommunalen Arbeitgebern weitgehend auf taube Ohren. Weder in derGehaltsfrage noch bei der Verbesserung der Arbeitsbedingungen imBereitschaftsdienst wollte die VKA den Ärzten entgegenkommen. "UnsereMitglieder betrachten das Angebot der VKA als offenen Affront undAusdruck geringer Wertschätzung ärztlicher Arbeit", so Henke. AmBeispiel der vom Marburger Bund geforderten manipulationsfreienautomatisierten Arbeitszeiterfassung als Voraussetzung fürBereitschaftsdienst werde deutlich, wie die VKA den Ärztinnen undÄrzten in den kommunalen Kliniken begegne. "Die Arbeitgeber lehneneine Pflicht zur elektronischen Erfassung ab und weigern sich,pauschalen und nachträglichen Kappungen der geleisteten Arbeitszeitwirksam entgegenzutreten. Stattdessen beharren sie aufAusnahmeregelungen, die den Grundsatz, dass Anwesenheitszeit alsArbeitszeit anzusehen ist, in sein Gegenteil verkehren würden",kritisierte der MB-Vorsitzende.Pressekontakt:Marburger Bund BundesverbandReferat VerbandskommunikationHans-Jörg Freese (Pressesprecher)Tel.: 030/746846-41Handy: 0162 2112425E-Mail: presse@marburger-bund.dehttp://www.marburger-bund.deOriginal-Content von: Marburger Bund - Bundesverband, übermittelt durch news aktuell