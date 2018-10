Marburger Bund fordert grundlegende Reform des DRG-Systems

Berlin (ots) - Der Ansatz ist vielversprechend, das Ergebnis aberwidersprüchlich. Zu dieser Einschätzung gelangt der Marburger Bundbei der Beurteilung des Regierungsentwurfs für dasPflegepersonal-Stärkungsgesetz. "Mehr Personal in der Pflege ist dasGebot der Stunde. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. DerPersonalmangel in den Krankenhäusern hat aber eine viel größereDimension und führt auch im ärztlichen Dienst zu Verwerfungen.Deshalb geht die strenge Differenzierung zwischen Pflegekräften unddem übrigen nichtärztlichen sowie ärztlichen Personalbereichschlichtweg an der Realität vorbei", kritisierte Dr. Andreas Botzlar,2. Vorsitzender des Marburger Bundes, den Regierungsentwurf für dasPflegepersonal-Stärkungsgesetz, der heute in öffentlicher Anhörung imBundestagsausschuss für Gesundheit beraten wird.Auch im ärztlichen Dienst gebe es in vielen Krankenhäusern eineunzureichende Stellenbesetzung, die zu Lasten des vorhandenenPersonals, der Patientenversorgung und der Vereinbarkeit von Berufund Familie gehe. Es reiche daher nicht aus, allein diePersonalkosten der Pflege außerhalb der DRG-Vergütungssystematik zufinanzieren. Auch die Personalkosten anderer nichtärztlicherBerufsgruppen und des ärztlichen Dienstes müssten zukünftigausgegliedert werden. Notwendig sei ein Gesamtkonzept, das auch einenvollständigen Ausgleich von Tarifsteigerungen im ärztlichen Dienstbeinhalte."Die Personalsituation darf nicht isoliert betrachtet werden, sieist vielmehr Teil eines größeren Problems. Die Fehlanreize undRisiken des DRG-Vergütungssystems, insbesonderebetriebswirtschaftliche Anreize zur weiteren Leistungsverdichtung aufKosten des Krankenhauspersonals, tragen maßgeblich zu denPersonalengpässen bei. In einem Dienstleistungssektor, bei dem derPersonalkostenanteil rund 70 Prozent der Betriebskosten ausmacht,reagieren viele Kliniken auf veränderte Entgelte fürKrankenhausleistungen mit Personalabbau. Diese Abwärtsspirale mussdurchbrochen werden. Ohne eine grundlegende Reform desVergütungssystems der Krankenhäuser werden die Probleme nicht gelöstwerden können", bekräftigte Botzlar.Jeder habe an seiner Stelle dafür zu sorgen, dass die Verhältnissein den Kliniken besser werden. "Besonders gefordert ist auch diePolitik in den Ländern, die seit Jahren den KlinikenInvestitionsmittel in Milliardenhöhe vorenthält. Die Folgen sindbekannt: Notwendige Investitionen werden aus Betriebsmittelngespeist, die auch für das Personal gedacht sind. Oder anders gesagt:Die Personalmisere in den Kliniken resultiert maßgeblich aus demPolitikversagen der Länder bei den Krankenhausinvestitionen. Man kannes den Ländern nicht oft genug in Erinnerung rufen: Wer über diestationären Kapazitäten und den Krankenhausplan entscheidet, mussauch seinen Verpflichtungen aus dieser Verantwortung Genüge tun.Daseinsvorsorge gibt es nicht zum Spartarif", sagte Botzlar an dieAdresse der Länder.Pressekontakt:Marburger Bund BundesverbandReferat VerbandskommunikationHans-Jörg Freese (Pressesprecher)Tel.: 030/746846-41Mobiltel.: 0162/2112425E-Mail: presse@marburger-bund.deOriginal-Content von: Marburger Bund - Bundesverband, übermittelt durch news aktuell