Marburger-Bund-Chefin warnt vor Spahn-Reform zu Notfallversorgung

Osnabrück (ots) - Marburger-Bund-Chefin warnt vor Spahn-Reform zuNotfallversorgungJohna: Gefahr, dass Versorgung schlechter wird - Klinikärzte für Notfallzentrender Kassen "nicht abkömmlich"Osnabrück. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat den Gesetzentwurf vonGesundheitsminister Jens Spahn für eine Reform der Notfallversorgung scharfkritisiert. "Der Plan des Gesundheitsministers birgt auch die Gefahr, dass dieVersorgung schlechter wird", sagte die Marburger-Bund-Vorsitzende Susanne Johnaim Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Im Krankenhaus sei stetsein Facharzt in Rufbereitschaft, der jederzeit eingreifen könne. DieKassenärztlichen Vereinigungen besetzten ihre Notdienste häufig mit sogenanntenPool-Ärzten, die noch nicht Fachärzte sind. "In Notfallzentren unter Leitung derKassenärzte wäre eine durchgehende Facharzt-Betreuung also nicht garantiert. Daswäre ein Rückschritt."Grund der Kritik ist Spahns Vorhaben, "integrierte Notfallzentren" auf denGeländen der Krankenhäuser zu errichten, und zwar unter Leitung derKassenärztlichen Vereinigungen. "Was er nicht sagt: Welche Ärzte sollen denn daarbeiten?", kritisierte Johna. Die von den Kassenärztlichen Vereinigungenvertretenen niedergelassenen Ärzte "können wohl kaum eineRund-um-die-Uhr-Versorgung sicherstellen, sie haben ja schließlich noch ihrePraxen", so die Marburger-Bund-Chefin. "In der Realität wird es also ohne dieKlinikärzte nicht funktionieren. Aber möchten die wirklich in den Notfallzentrenarbeiten, in denen keine Tarifregeln gelten? Viele Krankenhäuser suchen selbsthänderingend nach Ärzten. Die meisten Klinikärzte werden gar nicht abkömmlichsein, sie werden auf den Stationen gebraucht." Der Gesetzentwurf Spahns habedeswegen "eine große Schlagseite", klagte Johna.Entscheidend sei, dass ein Patient in einem standardisierten Verfahren richtigzugewiesen werde, ob am Telefon oder an den Rettungsstellen der Krankenhäuser."Dafür brauchen wir keine neuen, wirtschaftlich unabhängigen Betriebe, in denendas Risiko besteht, dass Krankenhausärzte ausgenutzt werden", so der Einwand derÄrztegewerkschaftschefin.Als Grund für die vielfach überlasteten Rettungsstellen sieht Johna einfehlendes Gesundheitswissen der Patienten. Es sei "ein riesiges Problem, dassdie Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung vielfach verloren gegangen ist.Früher hat man Großeltern oder Eltern gefragt, was zu tun sei. Heute fehlt oftdieses Erfahrungswissen", beklagte die Marburger-Bund-Chefin und forderte: "Wirmüssen die Gesundheitskompetenz der Menschen dringend stärken, für Aufklärungsorgen. In der Schule sollten wir mindestens im Biologieunterricht Gesundheitzum festen Bestandteil des Lehrplans machen. Und in Ganztagsschulen mussGesundheitsförderung auch im Nachmittagsprogramm eine viel größere Rollespielen. Wenn wir die Kompetenzen der Schüler stärken, hilft das allen."Den Vorschlag Spahns, Ärzte durch eine Delegation von Aufgaben an Pfleger zuentlasten, sieht Johna ebenfalls kritisch. "Die Pflegekräfte sind aber ebenfallsüberlastet und könnten schon daher kaum ärztliche Aufgaben übernehmen. Der Fokusmuss darauf liegen, die Ärzte von bürokratischen Pflichten zu entbinden", sagtesie. "Wir brauchen eine Generalinventur der Verwaltungslast, die Ärzten undPflegern inzwischen aufgebürdet wird."Viele Dokumentationspflichten gebe es doch nur, um zu verhindern, dassirgendjemand wegen irgendetwas klagen könnte. "Es werden massenhaft Datengräbergeschaffen, von denen kein einziger Patient profitiert", beklagte dieGewerkschaftschefin. "Wenn Ärzte vier Stunden hinterm Schreibtisch sitzen, umDaten zu erfassen, ist das ein Skandal, denn hier wird Arzt-Zeit aufgefressen,die den Patienten gehören sollte." Konkret forderte Johna: "Die Abrechnungenmüssen deutlich vereinfacht werden."_____________________________________________________________________Marburger-Bund-Chefin warnt vor Hausarzt-PflichtJohna: Zuteilung von Medizin über den Geldbeutel nicht sinnvoll - Kritik anÄrztepräsident ReinhardtOsnabrück. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat Forderungen vonÄrztepräsident Klaus Reinhardt nach einer Hausarzt-Pflicht für Kassenpatientenscharf kritisiert. "Der Vorschlag von Herrn Reinhardt geht in die falscheRichtung. Eine Zuteilung von Medizin über den Geldbeutel halte ich nicht fürsinnvoll", sagte Marburger-Bund-Chefin Susanne Johna im Interview mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung". "Es wäre wenig hilfreich, eine Hausarztpflichtvorzuschreiben und Patienten daran zu hindern, direkt etwa zu einem Augenarztoder einem Orthopäden zu gehen, wenn ihre Augen entzündet sind oder wenn siesich den Fuß verstaucht haben." Auch die Hausarztpraxen seien unterbesetzt, gabJohna zu bedenken. "Wenn wir alle Patienten zuerst zu ihnen schicken, werden wirdie Probleme noch vergrößern." Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, hatteunlängst höhere Kassenbeiträge für Patienten, die ohne Überweisung zum Facharztgehen, gefordert.