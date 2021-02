Marble führt persönliche Finanz-Wellness-Plattform ‚MyMarble’ über Webpals ein

Quelle: IRW Press

Vancouver, B.C, 11. Februar 2021 – Marble Financial Inc. (CSE: MRBL; OTC: MRBLF; FWB:2V0) („Marble” oder das „Unternehmen”), ein Finanztechnologieunternehmen, das Kanadiern den Weg in eine positive finanzielle Zukunft ebnet, freut sich, eine Empfehlungsvereinbarung mit der Webpals Group („Webpals”) bekannt zu geben, über die den Besuchern von greedyrates.ca und youngandthrifty.ca die KI-gesteuerte SaaS-Finanz-Wellness-Plattform MyMarble von Marble angeboten wird.

Marble, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung