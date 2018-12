Marathon Oil: Was ist hier nur passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Marathon Oil":

Per 19.12.2018, 16:19 Uhr wird für die Aktie Marathon Oil am Heimatmarkt New York der Kurs von 14,23 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Nach einem bewährten Schema haben wir Marathon Oil auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Marathon Oil führt bei einem Niveau von 86,94 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 60,08 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".

2. Dividende: Marathon Oil hat mit einer Dividendenrendite von 1,36 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5,1%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Oil, Gas & Coal"-Branche beträgt -3,74. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Marathon Oil-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Für Marathon Oil liegen aus den letzten zwölf Monaten 7 Buy, 8 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 23,97 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (14,24 USD) könnte die Aktie damit um 68,32 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Marathon Oil-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.