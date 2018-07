Marathon Oil: Nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Marathon Oil":

Für die Aktie Marathon Oil stehen per 24.07.2018, 02:00 Uhr 20,46 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Marathon Oil zählt zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".Die Aussichten für Marathon Oil haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 20 Analystenbewertungen für die Marathon Oil-Aktie abgegeben. Davon waren 9 Bewertungen "Buy", 11 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Marathon Oil-Aktie. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Marathon Oil-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 19,84 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -3,03 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (20,46 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Marathon Oil somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

