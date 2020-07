Marathon Oil: Das muss man erstmal verdauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Marathon Oil":

Der Kurs der Aktie Marathon Oil steht am 22.07.2020, 21:20 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 5.75 USD. Der Titel wird der Branche "Öl & Gas Exploration & Produktion" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Marathon Oil-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 8,15 USD mit dem aktuellen Kurs (5,86 USD), ergibt sich eine Abweichung von -28,1 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (6,1 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,93 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Marathon Oil-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Marathon Oil wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 13 Hold und 2 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 2 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Das Kursziel für die Aktie der Marathon Oil liegt im Mittel wiederum bei 8,04 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 5,86 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 37,13 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Marathon Oil insgesamt die Einschätzung "Hold".

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 21,63 liegt Marathon Oil unter dem Branchendurchschnitt (94 Prozent). Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" weist einen Wert von 378,12 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

