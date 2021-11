Marathon Digital Aktie: Warum die Bitcoin-bezogene Aktie fällt!

Die Aktien von Marathon Digital Holdings Inc. (NASDAQ:MARA) werden niedriger gehandelt, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hat, dass es eine Vorladung zur Vorlage von Dokumenten und Mitteilungen bezüglich des Rechenzentrums in Hardin, Montana, erhalten hat. Das Unternehmen erklärte, dass es mit der SEC kooperiert. Marathon Digital kündigte außerdem eine geplante Emission von vorrangigen Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 500 Millionen US-Dollar an. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



