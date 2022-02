Marathon Digital Aktie: Dieser Miner erlebt einen starken Tag!

Die Aktien von Marathon Digital Holdings Inc.(NASDAQ: MARA) werden am Freitag höher gehandelt, da die Mining-Aktien vonBitcoin (CRYPTO: BTC) und Ethereum (CRYPTO: ETH) im Einklang mit diesen Kryptowährungen gehandelt werden. Der Kryptowährungsmarkt erlebt einen grünen Tag, da viele Kryptowährungen nach einem starken Abwärtstrend wieder anziehen. Marathon Digital stieg bei Veröffentlichung am Freitagnachmittag um 10,84% auf $23,51.

Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



mehr >

Marathon Digital Tägliche Chartanalyse Die Aktie erlebt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!