Marapharm Ventures: Eine Pause des Absturzes

Es benötigt einen Blick in die Vergangenheit, um die Marapharm Ventures Aktie derzeit treffend einschätzen zu können. Während die aktuelle Handelswoche alle Anleger belohnt, die dem Papier bislang die Treue gehalten haben, bleibt der langfristige Trend negativ. Wenig zielgerichtete Impulse führten das Papier am Donnerstag zu einer Notierung von 0,1390, die einen eindeutigen Rückschritt in der Entwicklung darstellt.

Ein Beitrag von Robert Sasse.