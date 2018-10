Marapharm Ventures: Desinteresse am Montag

Die vergangene Handelswoche hatte viele Anleger aufgewühlt. Die Aktie von Marapharm Ventures stieg zeitweise um 40 Prozent, wurde jedoch von schnellen Gewinnmitnahmen wieder korrigiert. Dennoch stand am Ende der Handelswoche ein Plus von rund 13 Prozent zu Buche. Am Montag war es für den Titel nicht möglich, an diese jüngsten Erfolge anzuknüpfen. Im Handel blieben Impulse aus und das Papier notierte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.