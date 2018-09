Marapharm Ventures Aktie: Im freien Fall!

Ein besonders gutes Bild hat Marapharm Ventures an der Börse schon seit Längerem nicht mehr hinterlassen. Am vergangenen Freitag spitzte sich die Lage jetzt aber immer mehr zu. Um mehr als zehn Prozent stürzten die Anteile in die Tiefe, die sich ohnehin schon nicht unbedingt auf einem hohen Niveau befanden.

Derzeit steht der Kurs jetzt bei 0,12 Euro und der Abrutscht auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.