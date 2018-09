Marapharm Ventures Aktie: Zurück auf Anfang!

Marapharm Ventures war wohl das einzige Unternehmen, welches an der Börse von der zuletzt gedrückten Stimmung profitieren konnte. Warum das so ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Zum Wochenende ist aber klar, dass die daraus resultierenden Kursgewinne nicht von langer Dauer waren. Schon am Freitag verlor die Aktie mit 6,4 Prozent wieder deutlich an Wert und fiel damit auf 0,12 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.