Marapharm Ventures Aktie: Was passiert hier gerade?

Nach monatelangen Verlusten passierte am Dienstag, was viele schon vorausgeahnt hatten. Die Aktie von Marapharm Ventures rutschte unter ihr bisheriges 52-Wochen-Tief bei 0,11 Euro und erreichte mit 0,10 Euro ein neues Rekordtief. Darauf folgten aber nicht etwa weitere Kursverluste, was eigentlich nicht unwahrscheinlich gewesen wäre.

Stattdessen war das Ganze wohl so etwas wie ein Weckruf für die noch verbliebenen Anleger.

Ein Beitrag von Robert Sasse.