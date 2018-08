Marapharm Ventures Aktie: Was ist hier bloß los?

Nachdem Cannabis bei Anlegern längere Zeit nicht gefragt war, ist der Markt aktuell wieder regelrecht am Boomen. Positive Nachrichten gibt es fast täglich zu vermelden, was sich auch beim Aktienkurs von Unternehmen aus dem Bereich bemerkbar macht. Lediglich Marapharm Ventures ist dabei bisher der große Verlierer. Hier geht es immer nur weiter abwärts, am Donnerstagmorgen verlor die Aktie schon wieder um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.