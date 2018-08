Marapharm Ventures Aktie: Von Gewinnern und Verlieren!

Heftige Kursverluste musste am Freitag die Aktie von Marapharm Ventures erleiden. Über den Tag verlor das Papier um mehr als 10 Prozent an Wert. Dabei herrscht rund um Cannabis-Aktien eigentlich derzeit eine gute Stimmung. In Kanada entschied Ontario zuletzt, dass nun doch auch private Einzelhändler Cannabis vertreiben dürfen.

Die größten Profiteure davon dürften aber Unternehmen wie Canopy Growth sein und eben nicht

Ein Beitrag von Robert Sasse.