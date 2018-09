Marapharm Ventures Aktie: Verbrannte Erde!

Es gab eine Zeit, da galt Marapharm Ventures für Anleger als ein sehr aussichtsreicher Titel, welcher seinen Wert in Zukunft noch um ein Vielfaches steigern könnte. Aktuell ist von dieser Freudenstimmung aber nichts mehr zu spüren. Ein anhaltender Abwärtstrend hat die Aktie so billig wie selten zuvor werden lassen. Allein in den letzten zwölf Monaten mussten die Aktionäre Kursverluste von 81,6 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.