Marapharm Ventures Aktie: Noch immer keine neuen Impulse!

Marapharm Ventures bewegt sich auch heute noch nahe der Bedeutungslosigkeit. Auch wenn der Kurs sich in den letzten Tagen wieder etwas verbessern konnte, so notieren die Anteile mit 0,14 Euro weiterhin auf einem enorm niedrigen Niveau. Anfang des Jahres konnten noch Werte von bis zu 0,77 Euro erreicht werden. Dass sich an der misslichen Lage der Aktie allzu bald etwas ändert, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.