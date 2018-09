Marapharm Ventures Aktie: Nichts mehr zu holen?

Eigentlich herrscht rund um den Cannabis-Sektor dieser Tage wieder eine überwiegend positive Stimmung. Bisher überhaupt nicht profitieren konnte davon jedoch die Aktie von Marapharm Ventures. Die bewegt sich stattdessen kontinuierlich bergab. Auch am Montag mussten Anleger wieder Verluste in Höhe von 0,85 Euro verkraften. Leider gibt es auch nur wenige Anzeichen für eine baldige Erholung. So bleibt für den Moment nur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.