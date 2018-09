Marapharm Ventures Aktie: Nichts als rote Vorzeichen!

An Kursverluste dürften die Anleger von Marapharm Ventures sich mittlerweile gewöhnt haben, immerhin hängt der Titel schon das ganze Jahr über in einem mehr als deutlichen Abwärtstrend fest. An diesem Freitag setzte sich dieser mit Verlusten von knapp 10 Prozent wieder einmal mehr als deutlich fort. Damit sind jetzt auch die Zugewinne eines leichten Kurssprungs in der vergangenen Woche wieder vergessen.

Ein Beitrag von Robert Sasse.