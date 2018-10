Marapharm Ventures Aktie: Neuer Name, neues Glück?

Marapharm Ventures kündigte kürzlich an, den Unternehmensnamen künftig in Liht Cannabis zu ändern. An der Börse soll die Namensänderung schon am heutigen Donnerstag über die Bühne gehen. Anleger sollen die Anteile dann unter dem neuen Kürzel LIHT finden. Handlungsbedarf besteht für bestehende Anleger nicht und es kommt auch zu keiner Änderung des Aktienkapitals.

Zunächst ist die Namensänderung also rein kosmetischer Natur.

Ein Beitrag von Robert Sasse.