Marapharm Ventures Aktie: Gegenbewegung im Gange!

Die Aktie von Marapharm Ventures konnte sich Anfang dieser Woche zunächst nach einem lange anhaltenden Abwärtstrend endlich stabilisieren. Am Dienstag folgte darauf eine recht deutliche Gegenbewegung, die das Papier bis auf 0,17 Euro befördern konnte. Die Erholung kommt am Mittwochmorgen mit Verlusten in Höhe von 1,2 Prozent zwar etwas ins Stocken, ist grundsätzlich aber noch immer im Gange. Allerdings scheint das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.