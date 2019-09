MarTech nicht ohne Cloud: Leaseweb präsentiert TechSummit in Berlin

Berlin/Frankfurt am Main (ots) -- Marc Gerstmair, Head of Product, Integrations & Operations bei360dialog, referiert zu "Share your Techstack"- Leaseweb TechSummit, 25. September, FACTORY GÖRLITZER PARK,Lohmühlenstraße 65, Berlin- Presseanmeldung unter team@euromarcom.deErneut lädt Leaseweb (https://www.leaseweb.com/de), europaweitführender Anbieter von Cloud-Infrastruktur, nach Berlin zu einemTechSummit. Im Vordergrund steht dabei die Branche rund um Marketingund Advertising Technologies - kurz MarTech und AdTech. MarcGerstmair, Head of Product, Integrations & Operations bei 360dialog(https://www.360dialog.com/de/), referiert zur Cloud-Nutzung fürMarketingtechnologie. Das Unternehmen bietet eine eigeneMessagePipe-Plattform und über sechs Jahre Erfahrung in der MarketingAutomation. Hinzu kommt, dass 360dialog über eine offizielle WhatsAppBusiness API verfügt und damit den direkten Draht zum Kundenermöglichen kann. Die dazu nötige IT-Infrastruktur liegt komplett inder Cloud von Leaseweb und nutzt dort dedizierte Server.MarTech wächst zur Boom-BrancheNur wenige Branchen verzeichnen Zuwächse im Unternehmenswachstumund Umsatz wie das digitale Marketing im Internet. Kunden gewinnen,pflegen und stetig auf dem Laufenden sein über Wünsche und Hoffnungender Internetnutzer: Die Wachstumsraten sind immens, und dietechnischen Möglichkeiten auch. "Die sich rasant entwickelndenMarketing-Services benötigen massive Ressourcen, die innerhalbkürzester Zeit zur Verfügung stehen müssen. Das ist mit keinemstarren Rechenzentrum zu schaffen, so skalieren kann nurInfrastructure-as-a-Service", sagt Marcus Busch, Geschäftsführer vonLeaseweb Deutschland und Gastgeber des TechSummits Berlin. Um die 300Unternehmen sind alleine in Deutschland in der MarTech-Branche;global sind es über 7.000 laut der Marketing Technology LandscapeSupergraphic des Chiefmartec-Bloggers Scott Brinker. Insgesamt wurdenweit mehr als eine Milliarde US Dollar in diese Branche bereits durchexterne Geldgeber investiert, so die Zahlen von Brinker.Marketing-Stack in der Cloud"360dialog setzt für die Messenger-Kommunikation und MarketingAutomatisierung auf hochperformante, dedizierte Server und Hosting byLeaseweb - auf Wunsch der namhaften, internationalen Kunden", erklärtMarc Gerstmair von 360dialog. Die 360dialog Plattform erlaubt denEmpfang und den Versand von Messenger-Nachrichten und sie verknüpftund verarbeitet Tracking-Events aus verschiedensten Kanälen. Allewesentlichen Kommunikationswege werden unterstützt. Nachrichtenkönnen in Echtzeit anhand des Nutzer- und Kommunikationsverhaltensausgespielt werden. Die Hoffnung stand laut Marc Gerstmair am Anfang,während kleine Teams die Vielzahl an Aufgaben beim Aufbau desMarketing-Stacks übernahmen und zum Erfolg brachten.Über LeasewebLeaseweb ist ein führender Infrastructure as a Service (IaaS)Anbieter, der ein weltweites Portfolio von 17.500 Kunden bestehendaus KMUs bis hin zu Großkonzernen betreut. Die Services umfassenPublic Cloud, Private Cloud, Dedizierte Server, Colocation, ContentDelivery Network und Cyber Security Services, die durchaußergewöhnlichen Kundenservice und technischen Support unterstütztwerden. Mit mehr als 80.000 verwalteten Servern stellt Leaseweb seit1997 Infrastruktur für geschäftskritische Websites,Internetanwendungen, E-Mail-Server sowie Sicherheits- undSpeicherdienste bereit. Das Unternehmen betreibt 19 Rechenzentren anStandorten in Europa, Asien, Australien und Nordamerika, die sich aufein hochklassiges weltweites Netzwerk mit einer Gesamtkapazität vonmehr als 5,5 Tbps stützen können. Leaseweb bietet seineDienstleistungen über verschiedene Tochtergesellschaften an: LeasewebNetherlands B.V. ("Leaseweb Niederlande"), Leaseweb USA, Inc.("Leaseweb USA"), Leaseweb Asia Pacific PTE. LTD ("Leaseweb Asia"),Leaseweb CDN B.V. ("Leaseweb CDN"), Leaseweb Deutschland GmbH("Leaseweb Deutschland"), Leaseweb Australia Ltd. und Leaseweb UKLtd.Weitere Informationen:Leaseweb Deutschland GmbH, Kristina Palussek,Kleyerstrasse 75-87, 60326 Frankfurt am Main,E-Mail: presse@leaseweb.de, Internet: www.leaseweb.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel.: 0611 / 973150, E-Mail: team@euromarcom.de,Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Leaseweb Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell