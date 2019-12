Mapletree North Asia Commercial Trust: Was sagt man dazu?

Für die Aktie Mapletree North Asia Commercial Trust stehen per 24.12.2019, 05:54 Uhr 1.16 SGD zu Buche.

Nach einem bewährten Schema haben wir Mapletree North Asia Commercial Trust auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Mapletree North Asia Commercial Trust von 1,14 SGD ist mit -12,98 Prozent Entfernung vom GD200 (1,31 SGD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 1,2 SGD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -5 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Mapletree North Asia Commercial Trust-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Mapletree North Asia Commercial Trust aktuell 6,66. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +2,45 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "". Mapletree North Asia Commercial Trust bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Mapletree North Asia Commercial Trust erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 3,4 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um -2,58 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +5,98 Prozent im Branchenvergleich für Mapletree North Asia Commercial Trust bedeutet. Der ""-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2,58 Prozent im letzten Jahr. Mapletree North Asia Commercial Trust lag 5,98 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.