Mapletree North Asia Commercial Trust: Ist das eine Gewinn-Chance?

An derBörse notiert Mapletree North Asia Commercial Trust per 12.12.2019, 14:38 Uhr bei 1.15 SGD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Mapletree North Asia Commercial Trust auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 6,49 Prozent liegt Mapletree North Asia Commercial Trust 2,28 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4,2. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Mapletree North Asia Commercial Trust. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Mapletree North Asia Commercial Trust daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Mapletree North Asia Commercial Trust von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Mapletree North Asia Commercial Trust von 1,16 SGD ist mit -12,12 Prozent Entfernung vom GD200 (1,32 SGD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 1,22 SGD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -4,92 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Mapletree North Asia Commercial Trust-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.