Maple Gold wendet Künstliche Intelligenz für Zielsuche nach hochgradigem Gold auf Douay an

Quelle: IRW Press

7. Juli 2020 – Montreal (Quebec): Maple Gold Mines Ltd. "Maple Gold" oder das "Unternehmen") (TSX-V: MGM, OTCQB: MGMLF; Frankfurt: M3G – https://www.youtube.com/watch?v=Y5l8-TVlPvY&t=128s ) hat Computational Geosciences Inc. ("CGI") damit beauftragt, eine neue und erweiterte Studie mit künstlicher Intelligenz ("AI") zur Suche nach hochgradigem Gold in Douay abzuschließen. Diese Studie wird alle verfügbaren digitalen Datensätze innerhalb eines 128 km² ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung