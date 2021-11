Map-report: Debeka Krankenversicherung als bester privater Krankenversicherer ausgezeichnet

Koblenz (ots) -Franke und Bornberg veröffentlicht Rating zu privater Krankenversicherung - Debeka verteidigt Position als bester privater KrankenversichererDie Debeka Krankenversicherung wurde vom Analysehaus Franke und Bornberg in seinem aktuellen map-report-Rating zur Privaten Krankenversicherung für "hervorragende Leistungen" mit der bestmöglichen Bewertung "mmm" ausgezeichnet. Mit 82,90 von 100 möglichen Punkten konnte sich der Koblenzer Versicherer erneut gegen die Mitbewerber durchsetzen. Die Debeka überzeugte laut dem map-report in allen drei Teilbereichen des Ratings und erreichte neben dem Gesamtsieg auch die beste Bewertung in der Kategorie "Service"."Die Debeka Krankenversicherung ist das älteste Unternehmen unserer Gruppe. Dass wir auch nach 116 Jahren so erfolgreich sind, gibt uns und unserer Philosophie recht. Wir stellen schon immer unsere Mitglieder in den Mittelpunkt unseres Handelns. Für sie wollen wir die bestmöglichen Leistungen erbringen. Der neue map-report zeigt einmal mehr, dass uns das eindrucksvoll gelingt", so Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzender der Debeka.Das PKV-Rating des map-reports liefert seit über 20 Jahren eine Analyse und eine umfassende Bewertung der Qualität privater Krankenversicherer anhand von Kennzahlen aus den Bereichen "Bilanz", "Service" und "Vertrag". Die Debeka wurde - mit Ausnahme des Jahres 2017 - von Beginn an jeweils Testsieger. Die langjährige Spitzenposition unter allen privaten Krankenversicherern bestätigt die Ergebnisse weiterer aktueller Ratings und Kundenbefragungen. So wird die Debeka Krankenversicherung zum Beispiel seit vielen Jahren von der Rating-Agentur Assekurata als "exzellentes" Unternehmen mit dem höchstmöglichen Rating "A++" ausgezeichnet. Auch der "Kundenmonitor Deutschland" der Servicebarometer AG sieht die Debeka als Testsieger in seiner Kundenbefragung regelmäßig ganz vorne.Zur Debeka:Die im Jahr 1905 gegründete Debeka ist mit jährlichen Beitragseinnahmen von über sechs Milliarden Euro die größte private Krankenversicherung in Deutschland. Als genossenschaftlich geprägter Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) ist sie ausschließlich den Interessen ihrer Kunden verpflichtet, die durch Vertragsabschluss Mitglieder des Vereins werden. Insgesamt betreut die Debeka Krankenversicherung über fünf Millionen Mitglieder, darunter fast 2,5 Millionen ausschließlich privat Versicherte. Damit ist mehr als jeder vierte Privatpatient in Deutschland Debeka-Mitglied.Pressekontakt:Dr. Gerd BennerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon (02 61) 4 98 - 11 00Christian ArnsAbteilungsleiter KonzernkommunikationTelefon (02 61) 4 98 - 11 22Debeka Krankenversicherungsverein a. G.56058 KoblenzTelefon (02 61) 4 98 - 11 88Telefax (02 61) 4 98 - 11 11E-Mail presse@debeka.deInternet www.debeka.deOriginal-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell