Manz: Nach oben mit Elektroautobatterien?

Weitere Suchergebnisse zu "Manz":

Liebe Leser,

letzte Woche bekamen die Anleger von Manz endlich mal wieder Neuigkeiten zu hören. Konnte doch ein Großauftrag aus China dem Maschinenbauer Manz und dessen Aktie wieder neues Leben einhauchen und es ging endlich, nach schwierigen Jahren, mal wieder vorwärts. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Manz und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Endlich aufwärts! Binnen nur weniger Tage konnte die Aktie aus ihrer langwierigen Seitwärtsformation ausbrechen und ein neues 6-Monats-Hoch zu erklimmen. Der Grund, so berichtete Hermann Pichler in der vergangenen Woche, war ein Großauftrag aus China. Nun warten wichtige charttechnische Hürden im Bereich von 40/42 Euro.

Order in Höhe des Unternehmenswertes! Das ist mal eine Hausnummer, denn auch wenn man eine ganze Weile auf den Großauftrag für Anlagen zur Produktion von CIGS-Solarmodulen hatte warten müssen, hat sich das Warten gelohnt. Denn der Auftrag hat ein Volumen über 263 Mio. Euro und entspricht in etwa dem Börsenwert des Unternehmens.

Wertsteigerung! Durch den Kursanstieg, den die Aktie in der letzten Woche hatte verzeichnen dürfen ist Manz nun sogar wieder gut 300 Mio. Euro wert. Zudem bietet das China-Abenteuer die Chance auf zahlreiche Anschlussaufträge, die nun warten könnten.

Neue Horizonte! Das Solargeschäft läuft, Manz will weiter hoch hinaus und sieht sich im Bereich E-Mobilität um. Auf dem Batterieforum in Berlin soll Manz gemeinsam mit ThyssenKrupp und mehreren Batteriespezialisten, sowie mit dem Anlagenbauer M+W schon Pläne für eine deutsche Batteriezellenfertigung schmieden.

Kann sich Manz im Bereich der Elektroautobatterien, in dem man besonders großes Potential sieht, einen Namen machen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse